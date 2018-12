I 10 mld promessi da Macron faranno volare il deficit francese oltre il 3%

Le misure annunciate da Emmanuel Macron per disinnescare la crisi dei gilet gialli in Francia costeranno 10 miliardi di euro, facendo così sforare a Parigi il 3% del rapporto tra deficit e Pil. Il presidente ha promesso i provvedimenti sociali, ma senza le coperture, quindi il limite sarà sicuramente superato.

Sembra che l'impatto sarà un deficit al 3,5% nel 2019, come ha riconosciuto il premier Edouard Philippe. Oltre ai cento euro in più concessi sul salario minimo, alla detassazione degli straordinari e allo stop a un contributo fiscale per il 70% dei pensionati, Macron ha disposto anche il congelamento delle spese bancarie. Un salasso per i conti pubblici e un'importante concessione alle richieste dei gilet gialli, che si spaccano a metà sull'opportunità o meno di continuare le proteste.