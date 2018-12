Gilet gialli, altro sabato di guerriglia a Parigi: 1.220 fermi | Premier: dialogo, nessuna tassa può minacciare l'unità

8 dicembre 2018 10:51 Gilet gialli, altro sabato di guerriglia a Parigi: 1.220 fermi | Premier: dialogo, nessuna tassa può minacciare lʼunità In Francia le città sono state blindate: monumenti e negozi chiusi, quasi 90mila poliziotti mobilitati in tutto il Paese. Bloccata, e poi riaperta, la frontiera a Ventimiglia

Ancora un sabato di tensione e scontri in Francia per le proteste dei gilet gialli. Con incidenti gravi, ma tuttavia molto più circoscritti rispetto alle settimane scorse. Soltanto in serata scontri a place de la Republique con lancio di molotov e lacrimogeni, violenze a Bordeaux, con barricate e veicoli incendiati, ma anche a Tolosa. I numeri: 1.723 gli identificati e interrogati, 1.220 i fermati. I feriti sono stati 118, di cui 17 poliziotti. Nella capitale, feriti anche alcuni giornalisti, fra cui due fotografi. Il premier: "Ora dialogo".

Premier: "Ora dialogo, nessuna tassa può minacciare l'unità" - "Spazio al dialogo", ha ribadito il primo ministro, Edouard Philippe, dopo ancora un'altra giornata di proteste. "E' il tempo del dialogo, è iniziato con i dibattiti in entrambe le assemblee, gli incontri sul campo, dove ho avuto l'opportunità di incontrare una delegazione di questi connazionali. deve continuare, la nazione francese deve ritrovarsi, nessuna tassa può minacciare l'unità nazionale", ha spiegato.

Controlli severissimi - La vera differenza, questo sabato, è stata l'emarginazione, fin dalle prime ore dei violenti, i casseur. La strategia messa in atto dal ministero dell'Interno ha puntato sulla prevenzione, la mobilità e l'efficacia. La prevenzione è stata attuata nelle stazioni ferroviarie, nei luoghi di arrivo dei pullman, sui punti di ritrovo dei manifestanti: identificazioni, perquisizioni e fermi, centinaia e centinaia ancora prima di cominciare. Negli zaini e nelle tasche di chi non ha potuto partecipare alle proteste c'erano maschere, mazze da baseball, biglie di ferro, addirittura bocce da gioco. Trovate anche diverse armi, fionde e bottiglie molotov.

A Parigi, gli Champs-Elysees sono stati accessibili soltanto a chi aveva accettato di essere perquisito. Gli altri sono rimasti a protestare, a intonare la Marsigliese e a inginocchiarsi con le mani dietro la testa come gli studenti di Mantes-la-Jolie - la scena che ieri ha scandalizzato la Francia - ma lontani dall'Arco di Trionfo. Il piano ha tenuto bene, anche per il dispiegamento di uomini e mezzi senza precedenti: 90mila gendarmi e poliziotti in tutta la Francia, 8mila solo a Parigi. E' stato messo in campo di tutto, compresi i blindati che non si vedevano in giro da anni e che sono stati usati per sgomberare i relitti di auto e arredo urbano in fiamme. A un certo punto, per mettere in fuga gruppi di giovani che assaltavano i pochi negozi aperti nel Marais, sono comparsi addirittura i gendarmi a cavallo, fra la sorpresa dei residenti.



Bloccata la frontiera a Ventimiglia - I gilet gialli hanno anche bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano. Per diverse ore si è formata una coda di circa sei chilometri. Poi, la frontiera è stata riaperta.

Parigi città "fantasma" - Nella capitale i negozi erano chiusi ovunque, anche i grandi magazzini, i musei, i cinema e i teatri, la Tour Eiffel i giardini della città. Assenti le auto, poche le persone che si avventuravano a piedi, rarissimi i turisti, molti dei quali erano stati invitati dalle autorità del proprio paese a farsi vedere in giro il meno possibile. Proprio come i francesi, esortati a non uscire di casa se non per necessità.



Gilet gialli, 400 fermi a Bruxelles - Circa 400 persone sono state fermate a Bruxelles e un agente della polizia è rimasto ferito durante le proteste dei gilet gialli in Belgio. Alcuni gilet gialli hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine nei pressi del quartiere delle istituzioni europee, completamente chiuso alla circolazione di veicoli e pedoni e la polizia ha reagito usando idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Gilet gialli a Parigi, ancora scontri sugli Champs-Elysees Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Ansa 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 Ansa 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 Ansa 22 di 32 Ansa 23 di 32 Ansa 24 di 32 Ansa 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 Ansa 31 di 32 Ansa 32 di 32 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci