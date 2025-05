Superenalotto, centrato il 6 da 35 milioni a Desenzano del Garda

Maxivincita in una tabaccheria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, al Superenalotto. Il fortunato (o fortunata) si mette in tasca ben 35.415.534,71 milioni di euro. La sestina vincente (2 49 72 19 23 46, Jolly 71 Superstar 88), come riporta Agipronews, è stata giocata in una tabaccheria. Si tratta del secondo 6 del 2025: l'ultimo era stato vinto il 20 marzo scorso, a Roma, e valeva 88,2 milioni di euro.