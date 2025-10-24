Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
dopo le indagini

Sulmona (L'Aquila), abusarono di una 12enne e diffusero i video online: tre arresti

A denunciare l'accaduto la stessa vittima a fine agosto. I tre - un 18enne, un 17enne e un 14enne - sono accusati di  violenza sessuale aggravata e di gruppo e atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori, diffusione e produzione di materiale pedopornografico

24 Ott 2025 - 10:47
© IPA

© IPA

Dopo la denuncia, arrivano gli arresti. I carabinieri di Sulmona hanno infatti portato in carcere un 18enne e due minorenni, di 17 e 14 anni, per aver violentato una ragazzina di 12 anni, pubblicando poi i video degli abusi anche su gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori.

Gli arresti

 Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. Le misure cautelari sono state disposte dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila e del Tribunale per i minorenni del capoluogo sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nella fase d'indagine, coordinata dalle Procure della Repubblica, ordinaria e minorile, dell'Aquila.

Leggi anche

Assolto da abusi su una 17enne, la pg: "Riformare la sentenza, va condannato"

La denuncia della vittima

 L'indagine ha avuto avvio sul finire del mese di agosto, quando la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi al numero "114-emergenza infanzia" e raccontare di essere stata costretta a subire abusi sessuali, anche di gruppo, sotto reiterate minacce di morte e di divulgare, tramite social network, un video dal contenuto sessualmente esplicito che la ritraeva, realizzato a sua insaputa da uno degli indagati.

Leggi anche

Sulmona (L'Aquila), abusi su una 12enne: c'è un nuovo indagato

I tre nel mirino degli investigatori

 Inizialmente a finire nel registro degli indagati furono un 18enne e un 14enne, ai quali poi si aggiunse anche un 17enne ritenuto l'autore materiale di uno dei video pubblicati anche su un gruppo WhatsApp. 

Ti potrebbe interessare

sulmona
l’aquila
violenza sessuale

Sullo stesso tema