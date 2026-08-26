Fine vita, in Lombardia primo suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario

Domenico Zuccarella è morto il 25 agosto, a 59 anni, dopo aver scelto di ricorrere al suicidio assistito. Affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è la terza persona in Lombardia ad aver seguito questo percorso, ma la prima per la quale il Servizio sanitario regionale ha preso in carico anche la fase pratica della procedura. A renderlo noto è l'Associazione Luca Coscioni. Zuccarella aveva presentato la domanda all'Asst Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Tra l'avvio dell'iter e la sua conclusione sono trascorsi 290 giorni, più di nove mesi. Un periodo doppio rispetto ai 145 giorni indicati come termine massimo dalle linee guida regionali approvate il 13 maggio 2026. Di fronte ai tempi prolungati a fine maggio i suoi legali avevano presentato un ricorso urgente in tribunale chiedendo di concludere gli accertamenti in tempi compatibili con l'avanzamento della malattia.