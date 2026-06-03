Fine vita, 80enne triestina muore con suicidio assistito in Svizzera

La donna "dopo anni di sofferenza e visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni - si legge nel comunicato dell'associazione Luca Coscioni -, aveva così deciso di avviare contestualmente il percorso per accedere al suicidio medicalmente assistito sia in Svizzera che in Italia. Il viaggio in Svizzera sarebbe stato lungo e doloroso per lei, nelle sue condizioni, così ad agosto 2025 aveva chiesto la verifica delle condizioni per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza "Cappato-Antoniani" 242/2019 della Corte costituzionale".