"Non ci hanno avvertito di ciò che stava accadendo". Della decisione di ricorrere al suicidio assistito, insomma, pare che nessuno avesse avvertito la famiglia Duffy. Questo il motivo che ha fatto scattare la denuncia sia alle autorità svizzere che a quelle britanniche. La scelta della donna, che ha deciso di togliersi la vita quattro anni dopo aver visto il figlio 23enne morire soffocato, andava infatti comunicata per legge ai familiari. Un passaggio che, stando il racconto del nipote ai media britannici, sarebbe saltato: "Pegasos ha dichiarato di aver consultato i familiari nell'ambito del processo decisionale e di aver parlato con tutti e quattro i fratelli. Non è mai avvenuto. Nessuno è stato contattato". Anche la sorella gemella della 56enne ha raccontato: "Non sapevamo nulla. Se lo avessi saputo, l'avrei fermata"