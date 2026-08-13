Fine vita, accolto il ricorso per suicidio assistito di una donna con Sla

L'ordinanza arriva all'indomani dell'udienza nella quale la paziente, collegata da remoto e comunicando attraverso il puntatore oculare, aveva confermato al giudice la propria volontà e chiesto che non le fossero imposte ulteriori attese. "Il giudice ha riconosciuto che il trascorrere del tempo e l'assenza di tempi certi avrebbero compromesso il diritto della ricorrente, considerata la gravità e la progressione irreversibile della sua patologia", ha spiegato l'avvocata Gallo.