"Striscia la Notizia" smaschera un'estetista che si spacciava per medico

Si spacciava per medico estetico con tanto di pagina social su cui mostrava labbra gonfiate, nasi ritoccati e addirittura messaggi di avvertimento che invitavano a evitare i tranelli di personale non qualificato, ma senza essere in possesso di una regolare licenza.

Si tratta della vicenda denunciata da "Striscia la Notizia" nel corso della puntata di lunedì 10 maggio, con l'inviato Luca Abete impegnato nei pressi di Casoria, in provincia di Napoli, per porre fine all'attività abusiva messa in piedi da un'estetista.

Come mostrato dal tg satirico, alcuni attori si sono presentati a casa della donna, luogo dove svolgeva gli interventi, mostrandosi interessati ad alcuni ritocchini. Dopo poco, però, interviene anche Luca Abete, seguito dai carabinieri del Nas.