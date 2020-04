Coronavirus, si finge infermiere a controllo e fa video: denunciato 

La Guardia di Finanza pattuglia la Riviera ligure Ansa 1 di 41 Ansa 2 di 41 Ansa 3 di 41 Ansa 4 di 41 Ansa 41 di 41 Ansa 41 di 41 Ansa 41 di 41 Ansa 41 di 41 Ansa 41 di 41 Ansa 10 di 41 Ansa 11 di 41 Ansa 12 di 41 Ansa 13 di 41 Ansa 14 di 41 Ansa 15 di 41 Ansa 16 di 41 Ansa 17 di 41 Ansa 18 di 41 Ansa 19 di 41 Ansa 20 di 41 Ansa 21 di 41 Ansa 22 di 41 Ansa 23 di 41 Ansa 24 di 41 Ansa 25 di 41 Ansa 26 di 41 27 di 41 28 di 41 29 di 41 30 di 41 31 di 41 32 di 41 33 di 41 34 di 41 35 di 41 36 di 41 37 di 41 38 di 41 39 di 41 40 di 41 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per superare un posto di blocco a Turbigo (Milano), ha finto di essere un infermiere e di aver appena terminato un massacrante turno in ospedale. L'uomo, un operaio residente in provincia di Varese, ha poi postato un video vantandosi di aver così bypassato i controlli legati all'emergenza coronavirus. Le immagini sono diventate talmente virali da arrivare fino ai carabinieri che hanno rintracciato l'uomo e lo hanno sanzionato e denunciato.