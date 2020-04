Ripartenza, intesa Conte-governatori: resta il blocco dei trasporti extraregionali 

"Le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato questa ripresa". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi sulla riunione della cabina di regia tra Conte, i ministri Boccia e Speranza e le delegazioni delle Regioni, dei Comuni e delle Province. Tra i punti di intesa c'è la proroga del blocco "della mobilità extraregionale".

"Si sta lavorando a un programma nazionale che possa consentire una ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza" e "le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa". E' quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi dopo la video conferenza tra premier Giuseppe Conte, governatori, Comuni e Province.



Raggi: "Ai sindaci più poteri modello Genova" - Poteri ai sindaci su "modello Genova" per avere nella Fase 2 deroghe sulle procedure di gara, quindi meno burocrazia e più rapidità nel riaprire cantieri, ma anche linee guida precise per quanto riguarda i trasporti per affrontare, al momento della riapertura, l'aumento improvviso di mobilità privata. Questi, secondo quanto si apprende, alcuni dei temi portati dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi alla riunione con Giuseppe Conte e gli enti locali.

I dati, sull'andamento dei contagi, fanno ben sperare e si conta di avere una curva quasi a zero già dalla terza settimana di maggio, per questo il team di studiosi sembra più cauto, mentre la task force di Colao vorrebbe accelerare dando ossigeno alle aziende, rendendo quindi più fattiva la rinascita. L'obiettivo è quindi quello di evitare il cortocircuito, mentre le pressioni delle regioni resta incessante.

Il governatore del Veneto Luca Zaia, addirittura ipotizza un anticipo già nei prossimi giorni. Proposta che l'esecutivo bolla come irricevibile. E se dalla Toscana, il presidente Rossi, propone la riapertura delle ditte più votate all'export (circa tremila imprese con oltre il 25% di fatturato realizzato sui mercati internazionali), Attilio Fontana, preme per abbandonare il metodo per codici Ateco, in favore di un ragionamento per filiere produttive a cerchi concentrici.

Oltre a cantieri edili, pubblici e privati, in vista del prossimo 4 maggio, la Lombardia sta valutando di proporre al governo il via libera anche al tessile, alla moda, alla fabbricazione di autoveicoli. Il tutto dovrà avvenire, ovviamente, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e a tutela della salute dei cittadini. E' la premessa. Insomma bisogna andarci con i piedi di piombo e le Regioni alla fine si piegano sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche.