Coronavirus, Arcuri: "Test sierologico entro il 29 aprile"

La scelta del test sierologico per il campionamento della popolazione avverrà entro il 29 aprile, "in prossimità dell'inizio della Fase 2". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri. I dati raccolti "convoglieranno ai sistemi del ministero della Salute passando per le strutture regionali", ha spiegato. Il bando di gara prevede una prima richiesta di 150mila test, cui potrebbero seguirne altrettanti con una seconda richiesta.