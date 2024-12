"Striscia la Notizia", il monito contro i fuochi d'artificio: "Numeri del 2023 peggiori rispetto al 2022"

Quindi, il dottor Pivato è passato a elencare una serie di semplici regole utili per evitare incidenti: "Sarebbe meglio non utilizzarli, perché la prevenzione è meglio di qualsiasi cura. Usare sempre fuochi d'artificio solo certificati, usarli lontano da luoghi in cui si possono sviluppare incendi, non tentare mai di riaccendere un fuoco d'artificio se non è scoppiato e non lasciare mai questi ordigni in mano ai bambini".