Capodanno, sequestrati 800 kg di fuochi d'artificio nel Bresciano: un arresto

È di 800 kg di fuochi d'artificio sequestrati e 4 persone denunciate, una delle quali arrestata, il bilancio di un'operazione della guardia di finanza nel Bresciano. Le 4 persone deferite alla Procura della Repubblica di Brescia sono accusate a vario titolo dei reati di commercio abusivo di materie esplodenti e di omessa denuncia di materie esplodenti. Una persona è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione e vendita di ordigni esplosivi rudimentali "letali", cioè caratterizzati dall'elevato potenziale per le persone e per la sicurezza pubblica.