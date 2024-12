Capodanno, a Roma sequestrati 5 quintali di botti: 4 denunciati

A Roma la polizia ha sequestrato oltre 5 quintali di materiale pirotecnico illegale nei quartieri Corviale e La Rustica. Nell'appartamento di un ragazzo gli investigatori hanno ritrovato 11 scatoloni, alcuni dei quali già aperti, contenenti materiale pirotecnico per un peso complessivo di 150 chili. In un bar sono stati invece trovati 20 scatoloni di cartone all'interno dei quali erano riposti più di 350 chili di materiale pirotecnico per il quale i responsabili del negozio non avevano nessun tipo di autorizzazione. Il ragazzo, il titolare del bar e il figlio sono stati denunciati. Denunciato anche un uomo di origine cinese che aveva in auto circa 30 chili di articoli pirotecnici.