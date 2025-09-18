Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare | La Procura: prosciogliere i manager della Leitner

La richiesta di proscioglimento riguarda i dirigenti della società altoatesina che era responsabile della manutenzione della funivia
© Da video
Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. Sulle richieste dovrà decidere il Gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. L'altoatesina Leitner curava la manutenzione della funivia del Mottarone.
I pm hanno illustrato in aula i motivi della richiesta di proscioglimento per i due dirigenti della Leitner. Peter Rabanser, che dell'azienda altoatesina è il responsabile del customer service, non può essere ritenuto responsabile di quanto inizialmente gli era stato contestato, hanno spiegato i pubblici ministeri, perché non spettava a lui il controllo sull'operato del direttore d'esercizio dell'impianto Enrico Perocchio: sull'operato di lui, pubblico ufficiale, i controlli spettavano all'Ustif, l'acronimo che indica l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi.
Parlando davanti al gup di Verbania, Gianni Macchioni, nell'ambito dell'udienza preliminare per il tragico incidente, il procuratore Alessandro Pepè ha affermato che "nessuna pena, nessun risarcimento potrà mai lenire il dolore per quanto accaduto. Chiudere ora, in una maniera complessivamente adeguata, è un modo per tutti di cominciare a ricucire quello strappo" e ha parlato di una "decisione non facile. Spero che le parti offese possano non dico accettare, ma comprendere questo esito". La Regione Piemonte ha intanto revocato la costituzione di parte civile dopo un risarcimento di circa 100mila euro.
