Strage di Erba, Azouz Marzouk: "Gli assassini della mia famiglia sono liberi"

Azouz Marzouk ribadisce la sua convinzione: Rosa Bazzi e Olindo Romano sono innocenti. Per il vedovo di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle vittime della strage di Erba, non sono stati loro a compiere il massacro dell'11 dicembre 2006.



"Gli assassini della mia famiglia sono ancora liberi", ha dichiarato ai microfoni di "Quarto Grado" Azouz, imputato a Milano per calunnia proprio per aver sostenuto l'innocenza degli ex vicini di casa. L'uomo ha depositato un'istanza per far acquisire nuove prove e tentare così la revisione del processo.



"Non so da chi e perché, ma serve fare chiarezza su tante cose", aggiunge l'uomo che mette in discussione tutti i cardini del procedimento che ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo di Rosa e Olindo, i coniugi che per due volte hanno confessato il massacro.