Strage di Erba, Azouz Marzouk in tribunale accusato di calunnia da Rosa e Olindo

Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della nota "Strage di Erba" depone in aula a Milano nel processo in cui è imputato per calunnia. Ad accusarlo, dopo diverse interviste tv e sui giornali, sono stati Rosa e Olinda Bazzi, condannati definitivamente all'ergastolo per il quadruplice omicidio del dicembre 2006. Secondo l'accusa, Marzouk nella sua istanza di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la coppia, avrebbe "incolpato ingiustamente" i coniugi di avere confessato il falso.