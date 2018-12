Strage di Erba, 12 anni dopo il ministro Bonafede avvia ispezione

Sono passati dodici anni da quella sera dell'11 dicembre 2006, quando ad Erba (Como), un bambino di due anni con tre adulti fu brutalmente massacrato. Per la mattanza sono in carcere i vicini di casa, i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano. La coppia, dopo tre gradi di giudizio davanti a 26 giudici, sconta l'ergastolo. Ma sulla vicenda sembra arrivare un colpo di scena: Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede avvia un'ispezione. Come riferisce Il Corriere della Sera ha delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. Per questo la Procura di Como ha inviato gli atti a Roma.