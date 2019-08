Strage di Corinaldo, le famiglie degli arrestati: "Giovani normalissimi" | Dura la reazione sui social: "Nessuno si è costituito. Sono mostri"

Famiglie normalissime, ragazzi insospettabili: qualcuno lavorava, qualcun altro aveva appena finito gli studi. I legali dei sei arrestati per la strage di Corinaldo difendono così i loro assistiti. I genitori "caduti dalle nuvole", ora sconvolti perché non conoscevano la vita che conducevano i loro figli fuori casa. Eppure i giovani, tra i 19 e i 22 anni, erano parte di una vera banda, rapinatori seriali, che non si sono fermati davanti a niente. Mantenevano un alto tenore di vita, grazie alle rapine che procuravano loro fino a 15mila euro al mese, spesi tutti tra droga, vacanze e beni di lusso.