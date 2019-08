La Procura: "Banda di rapinatori seriali" - I sei ragazzi arrestati, accusati anche dell'omicidio preterintenzionale, sarebbero responsabili di molteplici furti e "agivano con stabilità". I giovani, è stato chiarito nella conferenza stampa dal procuratore di Ancona, Monica Garulli, erano in contatto con il ricettatore, arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto. Il ricettatore "veniva contattato anche prima del furto".



"Spray urticante usato come arma impropria" - "Si tratta - ha precisato - di un gruppo di giovani fra i 19 e i 22 anni che, in maniera sistematica, si dedicava alla commissione di furti sfruttando le situazioni di assembramento ed eventi musicali. E in altre occasioni come a Corinaldo usando spray urticante sono stati messi a punto i fatti. Lo spray urticante era usato come arma impropria, per la attività predatoria: o per rendere più facile la sottrazione o facilitare la fuga dopo la sottrazione".



Dna di un arrestato trovato sulla bomboletta spray - Sulla bomboletta vuota di spray urticante ritrovata nella discoteca dopo la strage è stato rinvenuto il Dna di uno dei sei arrestati dai carabinieri per omicidio preterintenzionale. Elementi utili alle indagini sono arrivati anche da celle telefoniche.



"Rapinato anche chi soccorreva un ragazzo caduto" - Mentre nella discoteca Lanterna Azzurra si scatenava il panico per gli spruzzi di spray al peperoncino, la banda di sei ragazzi ne approfittava per rapinare una persona che stava soccorrendo un ragazzo caduto nella calca. E' quanto emerso ancora nella conferenza stampa in Procura ad Ancona.



Per la banda 15mila euro mese, indagini su un "colpo" a Disneyland - Grazie alle rapine compiute con lo spray al peperoncino la banda di giovanissimi riusciva a mettersi in tasca circa 15mila euro al mese. E' quanto hanno accertato gli investigatori che stanno ora indagando su tutta un'altra serie di episodi analoghi avvenuti in 60 locali del Centro-Nord e anche all'estero: uno dei colpi è infatti stato realizzato a "Chessy, presso il parco divertimenti Disneyland". In tutti e 60 i casi è stata accertata la presenza dei giovani.