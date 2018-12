Corinaldo, il 17enne indagato si difende: "La sera della tragedia io lì non c'ero"

E ai carabinieri che lo portavano via, il ragazzo, secondo quanto racconta il Corriere della Sera, ha giurato di non essere lui l'incappucciato che, ripreso nei video al vaglio degli inquirenti, ha spruzzato la sostanza urticante. E per spiegare la sua presenza nella stanza del residence, che gli ha fruttato anche l'accusa di detenzione di stupefacenti, all'avvocato ha detto di essersi trovato "nel luogo sbagliato, al momento sbagliato e con le persone sbagliate".



Certo, invocare le coincidenze è una difesa piuttosto debole, ma anche la Procura raccomanda cautela: a chiamarlo in causa sono infatti tre testimonianze che però, hanno più volte sottolineato i magistrati, sono state rese in modo "generico" e senza "indicazioni circostanziate". Insommma, qualcuno ha puntato il dito contro di lui perché, pur non essendo ancora maggiorenne, è noto per essere una "testa calda", ma la prova provata che il 17enne sia davvero il responsabile della tragedia non c'è ancora.



E anche la nonna del ragazzo lo difende a spada tratta, raccontando che "quella notte l'ha passata con la sua ragazza, non è andato a ballare a Corinaldo. Alcuni ragazzi puntano il dito contro di lui ma si sbagliano, lui non c'era". E anche sulla droga trovata nel residence la nonna è certa che "non era sua".



Dubbi che, al momento, serpeggiano anche tra gli inquirenti: proprio per questo nei confronti del ragazzo non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, in attesa che le indagini facciano luce sull'episodio. O che altri video e testimonianze riescano a rivelare con chiarezza l'identità di quel ragazzo incappucciato in discoteca.