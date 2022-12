Strage del condominio a Fidene (Roma), i carabinieri indagano sul poligono di Tor di Quinto dove Campiti rubò la pistola

Alessandria, tre morti in un incidente stradale: non si erano fermati all'alt dei carabinieri

Nicoletta Golisano, 50 anni, nata a Civitavecchia, viveva nel Consorzio Valle Verde di Ascrea, in provincia di Rieti. Lavorava come commercialista a Roma.

Tre donne morte, quattro feriti di cui una donna gravissima. Tutti legati al quel Consorzio Valleverde che Claudio Campiti, l'uomo fermato per la strage di Roma, considerava il suo nemico e contro il quale non s'è fatto scrupolo ad aprire il fuoco. A morire sono state Elisabetta Silenzi, 55 anni, la segretaria contabile del Consorzio; la consigliera Sabina Sperandio, di 71 anni, "una persona carissima, tranquilla, una pensionata - la racconta un parente. - Una donna tranquilla che non aveva mai menzionato problemi del consorzio". E poi Nicoletta Golisano, 50 anni, revisore dei conti, che conosceva il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Campiti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Roma, sarebbe andato nel poligono di Tor di Quinto domenica mattina, intorno alle 9. Qui, sbrigate le formalità burocratiche, avrebbe affittato la Glock. Invece di iniziare a sparare in sicurezza, però, sarebbe uscito. Rubando l'arma. Senza nessun controllo. Su questo punto sono ora in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Roma. In passato, nel 2020, Campiti aveva chiesto il porto d'armi ma gli era stato negato. Il no alla sua richiesta era arrivato grazie alle informazioni fornite dai carabinieri del luogo di residenza, che avevano riferito delle liti in corso con il consorzio.



Le accuse a Claudio Campiti - Alle accuse di triplice omicidio aggravato dal pericolo di fuga, dalla premeditazione e dai futili motivi, potrebbe aggiungersi quella di appropriazione indebita. Chi indaga vuole chiarire eventuali responsabilità di chi era chiamato a vigilare nel poligono e a tale proposito vengono analizzati anche i video delle telecamere di sicurezza. Al momento non ci sono altri indagati.

Le condizioni dei feriti - Dopo la notte trascorsa in rianimazione, restano "molto gravi" le condizioni di Fabiana De Angelis, ricoverata presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea a Roma a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene. "Nelle prossime ore verrà ripetuta la diagnostica strumentale. La paziente resta sotto stretto controllo medico, in prognosi riservata". Migliorano invece le condizioni di Bruna Martelli, ricoverata al Policlinico Umberto I: resta sotto osservazione ma le sue condizioni sono buone, non è più in prognosi riservata. Silvio Paganini, l'uomo che ha disarmato Claudio Campiti ed è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco al volto durante la colluttazione è stato dimesso dal Policlinico Agostino Gemelli.