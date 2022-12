Sparatoria a Roma, "Mattino Cinque News” mostra il rudere in cui viveva il killer

Un rudere incompleto, senza né acqua né elettricità. In diretta da Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti, "Mattino Cinque News" mostra le immagini dell'abitazione di Claudio Campiti, il 57enne originario di Ladispoli autore della sparatoria di Fidene (Roma), durante una riunione di condominio, che è costata la vita a tre donne.

Si tratta di un'abitazione che l'uomo aveva acquistato all'asta, ma che non aveva mai terminato di ristrutturare. Se, infatti, la parte in basso è perlomeno isolata, quella in alto vede la presenza giusto dei muri portanti. Su cui, peraltro, è affisso un imponente poster rosso con la scritta "Consorzio Raus", in aperta polemica con il consorzio Valle Verde.