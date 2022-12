Strage di Roma, "Nicoletta era una mia amica..." | Il ricordo commosso del premier Giorgia Meloni

Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune". E' intenso e commosso il ricordo che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa di Nicoletta Golisano, una delle tre vittime della sparatoria di Roma. " Non è giusto morire così . Era felice e bellissima. E' stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco", aggiunge il premier nel lungo post.

Il ricordo di Giorgia Meloni di Nicoletta, vittima della strage di Roma - "Nicoletta era mia amica, - continua il presidente del Consiglio Meloni. - Lascia il marito Giovanni e uno splendido bambino di dieci anni, Lorenzo. Con la sua, altre famiglie, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza, sono state distrutte".

"L'uomo che ha ucciso queste tre donne innocenti, e ha ferito altre tre persone, - aggiunge Meloni, - è stato fermato e spero la giustizia faccia quanto prima il suo corso. Il poligono dal quale aveva sottratto la pistola (il porto d'armi gli era stato rifiutato) è sotto sequestro. Eppure la parola "giustizia" non potrà mai essere accostata a questa vicenda. Perché non è giusto morire così".

"Nicoletta era felice e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così. A Dio Nico. Ti voglio bene", è la conclusione di Giorgia Meloni.