Claudio Campiti, chi è il killer della sparatoria di Fidene (Roma)

Secondo quanto raccontato, Campiti abitava in una casa senza acqua e senza luce ed era stato protagonista di una serie di denunce e persino di minacce nei confronti di bambini. "Aveva avuto problematiche - spiega una testimone - non so se era instabile".

"Pensavo venisse a firmare perché stavo raccogliendo le firme dei presenti e invece è andato davanti e ha tirato fuori la pistola cominciando a sparare. Ha detto: vi ammazzo tutti - spiega la stessa testimone come riportato da Il Messaggero -. Poi mi dicono che la pistola si sia inceppata e gli altri consorziati l'hanno messo per terra con una certa forza. La riunione era stata convocata per normale amministrazione".

Vicepresidente Consorzio: Campiti non voleva pagare le spese - ll vicepresidente del consorzio Velleverde, Luciana Ciorba, presente durante la sparatoria, ha raccontato così quei tragici momenti: "Claudio Campiti non era matto. E' entrato armato nel bar dicendo 'vi ammazzo tutti'. Aveva l'intenzione di sparare. C'erano problemi con il condominio, ci sono state diverse denunce alla procura della Repubblica per minacce. Una volta ha messo uno striscione con scritto 'Consorzio rauss'. Non voleva pagare le spese del consorzio. Questa estate aveva minacciato dei bambini. Nel consorzio ci sono più di 200 consorziati. I consorziati lo hanno fermato e poi abbiamo chiamato i carabinieri".

Il blog e le denunce - Nel passato c'erano state denunce incrociate tra Campiti e il Consorzio Valle Verde. L'uomo

utilizzava anche un blog in cui raccontava del suo rapporto conflittuale con la struttura del Lago di Turano.