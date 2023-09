Strage bus Avellino, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a sei anni

Nel processo di primo grado Castellucci fu assolto . L'incidente era avvenuto sull'A16 la sera del 28 luglio 2013, all'altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino: il bus, anche a causa di un problema ai freni , precipitò dal viadotto Acqualonga provocando quaranta morti . Stessa pena anche per il dg dell'epoca Riccardo Mollo e per i dipendenti di Aspi Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Castellucci: "Io capro espiatorio".

Il giudice ha ridotto la pena a cinque anni di reclusione per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo Berti. Rideterminate a tre anni di reclusione, invece, le pene per Gianluca De Franceschi (dirigente di Aspi), per Gianni Marrone (dipendente di Aspi) e per Bruno Gerardi (dipendente di Aspi). La Corte di Appello l'ha ritenuto colpevole di omicidio colposo e di disastro colposo Castellucci a cui viene contestata la "violazione delle norme che garantiscono la circolazione autostradale in condizioni di sicurezza, di avere omesso di provvedere alla riqualificazione dell'intero viadotto Acqualonga dell'A16 con la necessaria sostituzione delle barriere di sicurezza con quelle marcate CE, in ragione della intervenuta non conformità normativa di quelle esistenti al momento del sinistro non adeguate ad una infrastruttura autostradale".

Il processo di secondo grado, conclusosi oggi, ha preso il via il 7 gennaio 2021. Nella sua requisitoria del 4 maggio scorso, la Procura generale di Napoli (sostituto procuratore generale Stefania Buda) sostenne la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa sostituzione delle barriere e l'incidente che causò 40 vittime. Alla lettura del dispositivo di sentenza ha assistito anche una piccola rappresentanza di parenti delle vittime.

Castellucci: "Io capro espiatorio" "La sentenza di secondo grado stupisce e sconcerta non solo gli avvocati perché va contro il senso comune e i fatti già accertati in primo grado e confermato se ce ne fosse stato il bisogno, in secondo grado. Non posso togliermi dalla testa che questa sia una giustizia condizionata dalla esigenza superiore di trovare un capro espiatorio in presenza di tante vittime alle cui famiglie va, ancora una volta, il mio sincero e profondo cordoglio". Così Giovanni Castellucci.

Per i legali di Castellucci "sentenza incomprensibile" "Quella di oggi è a nostro avviso una sentenza incomprensibile": lo afferma l'avvocato Alfonso Furgiuele, uno dei difensori di Giovanni Castellucci. "In oltre 50 anni di esercizio della professione - aggiunge - non ricordo che una sentenza di assoluzione, sorretta da una motivazione solida, approfondita e giuridicamente ineccepibile, sia stata ribaltata in appello nonostante gli argomenti in essa sostenuti fossero stati tutti confermati ed anzi rafforzati a seguito di una articolata e completa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; come invece è avvenuto in questo caso. Pertanto, non riesco proprio a immaginare come sarà possibile per la Corte di Appello di Napoli redigere a sostegno della condanna una motivazione ragionevole, tale da poter 'reggere' nel giudizio di cassazione che sarà celebrato a seguito del ricorso che proporremo".