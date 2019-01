11 gennaio 2019 13:20 Bus in scarpata sulla A16: assolto lʼa.d. di Autostrade per lʼItalia Giovanni Castellucci "Vergogna, questa non è giustizia", hanno gridato nellʼaula del tribunale di Avellino parte dei familiari delle 40 vittime. In tutto ci sono state otto condanne e sette assoluzioni

L'a.d. di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato assolto nel processo per il bus caduto nella scarpata della A16 a Monteforte, nel luglio 2013. Per lui l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. La sentenza è stata letta dal giudice del tribunale di Avellino Luigi Buono. "Vergogna, questa non è giustizia", ha gridato in aula parte dei familiari delle 40 vittime. In tutto ci sono state otto condanne e sette assoluzioni.

Incontenibile la rabbia di alcuni dei presenti alla lettura della sentenza: "Venduti! Infami! La legge non è uguale per tutti! Castellucci è un assassino, hanno messo fuori un assassino! Siete tutti degli assassini. Ottantatre vittime con il Ponte di Genova".



Minacce al giudice - Dal pubblico che assiepava il tribunale di Avellino anche invettive e minacce contro il giudice monocratico Luigi Buono: "Esci, ti aspettiamo". Il clima è rimasto teso a lungo, prima che la situazione tornasse tranquilla. "Questa è l'Italia - ha commentato Giuseppe Bruno, presidente del comitato che riunisce le famiglie delle vittime - dove i poteri forti mettono a tacere la verità e la giustizia". La sentenza è arrivata dopo 2 anni e 4 mesi dalla prima udienza del 28 settembre 2016 e dopo il rinvio a giudizio per i 15 imputati avvenuto il 9 maggio dello stesso anno.



Condannati e assolti - In tutto erano 15 gli imputati, accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni e falso in atto d'ufficio. Oltre a Castellucci, tra gli assolti figura anche l'ex condirettore generale della società Riccardo Mollo. La condanna più severa è toccata a Gennaro Lametta, proprietario del veicolo: 12 anni di reclusione, così come richiesto dall'accusa.



Assolti anche Vittorio Saulino, dipendente della motorizzazione civile di Napoli; Michele Maietta, dirigente tronco Autostrade; Massimo Fornaci, Marco Perna e Antonio Sorrentino, dirigenti ed ex dirigenti della società. Oltre Lametta sono stati condannati in primo grado Antonietta Ceriola, dipendente della Motorizzazione di Napoli (otto anni) e Paolo Berti, all'epoca direttore del tronco di Autostrade su cui avvenne l'incidente, a cinque anni e sei mesi. Condanne anche per altri tra dirigenti e tecnici di Autostrade: Michele Renzi e Bruno Gelardi a cinque anni, Nicola Spadavecchia e Gianluca De Franceschi a sei anni e Gianni Marrone a cinque anni e mezzo.