La strage di Bologna 46 anni fa, Mattarella: "Segno profondo inciso nella storia e nella coscienza degli italiani"

Nel corso della commemorazione nel cortile del Comune è intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte ma anche nella quale la speranza è iniziata, da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime" ha detto il primo cittadino. "Da allora la nostra storia è cambiata - ha aggiunto - diversamente dalle intenzioni di chi ha messo quella bomba, la nostra democrazia da allora è più forte e questa marcia è il pilastro della democrazia".