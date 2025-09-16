Strage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini

Il magistrato Fabio Gianfilippi ha disposto la cessazione della misura per Cavallini, detenuto a Terni, in seguito alla pronuncia della Corte d'Assise di appello bolognese che ha rideterminato in tre gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l'ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà.