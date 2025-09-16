Logo Tgcom24
CONDANNATO ALL'ERGASTOLO

Strage di Bologna, revocata la semilibertà a Gilberto Cavallini

16 Set 2025 - 18:35
È stata revocata la semilibertà, concessa nel 2017, a Gilberto Cavallini, il 73enne ex Nar condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage del 2 agosto 1980. La decisione è stata presa dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che accoglie la richiesta della Procura generale di Bologna.

Il magistrato Fabio Gianfilippi ha disposto la cessazione della misura per Cavallini, detenuto a Terni, in seguito alla pronuncia della Corte d'Assise di appello bolognese che ha rideterminato in tre gli anni di isolamento, aggiungendone uno dopo l'ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà.

