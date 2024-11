Strage di Altavilla, il Riesame dà ragione alla procura: Barreca deve restare in carcere

Contro il provvedimento del giudice delle indagini preliminari aveva fatto ricorso la procura di Termini Imerese, che ha lamentato di non essere stata sentita sul punto, soprattutto alla luce del fatto che il proprio consulente, a differenza del perito del gup, aveva concluso per la parziale e non per la totale incapacità di Barreca. Al momento non si conoscono le motivazioni della decisione del Riesame che comunque non è ancora esecutiva, in quanto soggetta a ricorso per Cassazione. L'indagato pertanto resta nella Rems e non torna in carcere. Barreca è il marito della donna e padre dei due ragazzi seviziati e ammazzati per scacciare i demoni dai loro corpi. Fu lui l'11 febbraio a confessare la strage ai carabinieri.