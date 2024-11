Strage di Altavilla, parla il responsabile della Rems di Barreca: "Ha iniziato un percorso di cura e custodia"

Il responsabile della Rems di Caltagirone, ai microfoni del programma di Canale 5, racconta come funziona e come è organizzata la struttura: "Tutte le zone comuni sono videosorvegliate, quindi ci sono degli operatori che nell'arco delle 24 ore assistono e osservano i pazienti". Riguardo alle condizioni di Giovanni Barreca precisa: "Il paziente è arrivato da tre giorni, ha avuto dei colloqui con me e stiamo anche facendo dei test psicologici e dei colloqui di sostegno, per ora ha parlato di lui e di quello che dobbiamo fare come trattamento riabilitativo". "La Rems è una struttura sanitaria quindi abbiamo approntato tutti i sistemi di sicurezza per la custodia e tutti i sistemi di cura affinché un paziente migliori nel tempo".