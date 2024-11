Strage Altavilla, il legale di Giovanni Barreca: "Niente ergastolo, è stato trasferito in una Rems"

In collegamento con "Mattino Cinque News" il legale di Giovanni Barreca spiega che il suo assistito dovrà seguire un percorso di riabilitazione molto lungo. "Nessun ergastolo, essendo imputabile su di lui non ci sarà mai alcuna sentenza di condanna. Lo aspetta un lungo periodo di riabilitazione con l'obiettivo di rieducare il soggetto anche perché non sappiamo ancora chi ha commesso il reato. Poco probabile che ritorni in carcere o magari che resti in una Rems a vita". In conclusione il legale ha aggiunto che è stata disposta anche la perizia psichiatrica sulla figlia di Barreca, unica sopravvissuta ad aver raccontato i fatti.