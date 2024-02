Strage Altavilla, la figlia 17enne superstite: "Mia madre torturata e bruciata"

La 17enne che ha partecipato alla strage di Altavilla ha raccontato i dettagli terribili dell'assassinio della madre, Antonella Salamone, e dei due fratelli Kevin ed Emanuel, seviziati e uccisi durante un folle rito di liberazione dal demonio.

"Mia mamma è morta recentemente, credo la settimana scorsa. È stata torturata con il phon, con la padella e con la pinza per il camino e io ho assistito", ha dichiarato la figlia superstite. "Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina sia Massimo. Le passavano l'asciugacapelli con la massima temperatura in un punto del corpo, con la padella la colpivano sulla schiena. Hanno anche riscaldato la pinza per il camino con il fuoco e gliel'hanno messa addosso".