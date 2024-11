Strage di Altavilla, salmi scritti sui muri e disordine: le immagini delle stanze dell'orrore

Sulla parete, dietro il divano, un salmo scritto con un pennarello nero. Stessa scena si ritrova anche in altre stanze. Accanto all'orologio, inoltre, c'è una frase: "Per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio". Il corpo di Emanuel, invece, è stato rinvenuto in un'altra stanza: si tratta di una camera decisamente in disordine. Il piumone a terra, sul letto una scatola aperta, affiancata da un ammasso di vestiti e un telo bianco. Anche nell'altra camera da letto regna la confusione, così come nella cucina: sul tavolo ci sono cibo e bevande per di quella settimana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato lo stesso Barreca a fare quella spesa, andando più volte al supermercato durante quei giorni di torture. Infine, frammenti di tazzine e di una scatola per biscotti sono stati rinvenuti nei pressi della buca dove sarebbe stata sepolta Antonella Salamone, la moglie di Barreca. Oggetti che avrebbero fatto parte del brutale rituale che ha spezzato le vite di questa famiglia.