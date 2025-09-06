Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
durante le "olimpiadi" parrocchiali

Stradella (Pavia), sacerdote picchiato da branco di ragazzini in oratorio

I giovani, per ragioni ancora da chiarire, hanno aggredito il prete, colpendolo con un pugno, sputandogli contro e minacciando di bruciare la parrocchia

06 Set 2025 - 20:28
© -afp

© -afp

Un sacerdote, di 40 anni, vicario parrocchiale a Stradella, nell'Oltrepò Pavese, è stato picchiato da un branco di ragazzini. L'aggressione è avvenuta venerdì sera all'oratorio, dove erano in corso le "olimpiadi", una serie di giochi per festeggiare la fine del centro estivo. Un gruppo di minorenni è entrato in oratorio. I giovani, per ragioni ancora da chiarire, se la sono presa con don Daniele Lottari, colpendolo con un pugno, sputandogli contro e minacciando di bruciare la struttura della parrocchia. La scena si è svolta davanti a diversi bambini, ai genitori e agli animatori. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati da qualcuno dei presenti. I militari hanno identificato gli aggressori e avviato accertamenti per ricostruire quanto è successo.

Leggi anche

Latina, convoca i fedeli per un incontro online: sospeso parroco di Sermoneta

Don Daniele però ha cercato di minimizzare l'accaduto: "Sono giovani fragili - ha detto il sacerdote - : dobbiamo accoglierli e aiutarli". 

pavia
oratorio
sacerdote
branco

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema