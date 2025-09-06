Stradella (Pavia), sacerdote picchiato da branco di ragazzini in oratorio

Un sacerdote, di 40 anni, vicario parrocchiale a Stradella, nell'Oltrepò Pavese, è stato picchiato da un branco di ragazzini. L'aggressione è avvenuta venerdì sera all'oratorio, dove erano in corso le "olimpiadi", una serie di giochi per festeggiare la fine del centro estivo. Un gruppo di minorenni è entrato in oratorio. I giovani, per ragioni ancora da chiarire, se la sono presa con don Daniele Lottari, colpendolo con un pugno, sputandogli contro e minacciando di bruciare la struttura della parrocchia. La scena si è svolta davanti a diversi bambini, ai genitori e agli animatori. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati da qualcuno dei presenti. I militari hanno identificato gli aggressori e avviato accertamenti per ricostruire quanto è successo.