Milano, comunione in mano: fedele aggredisce prete

A Milano, durante una funzione religiosa un fedele ha insultato il prete e aggredito un volontario.

E' accaduto nella chiesa del Santissimo Redentore , nei pressi di piazzale Loreto. A fare infuriare l'uomo il fatto che, per le regole Covid , la comunione fosse distribuita in mano e non in bocca. L'uomo si è alzato di scatto dai banchi e si è avvicinato all'altare per contestare la cosa, apostrofando il parroco con frasi tipo "servo del potere" . Una volta accompagnato fuori dalla chiesa avrebbe preso a pugni un volontario della parrocchia.