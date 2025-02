Casa popolare a Stefano Tacconi, la moglie: "Non abbiamo avuto nessun favoritismo"

"Nella vita si attraversano momenti di fragilità, ci sono dei frangenti in cui non c’è troppo tempo per pensare, bisogna solo darsi da fare - ha poi raccontato Speranza, parlando del momento difficile vissuto dopo l'aneurisma del marito -. Con mio figlio Andrea abbiamo preso la decisione di trasferirci senza dire niente a Stefano, per le sue condizioni e per non dargli troppe preoccupazioni. Non sapevo come l’avrebbe presa, avevo paura che dopo la malattia fosse preso dallo sconforto, dalla depressione. Invece la cosa che più mi ha colpito è che uscito dall’ospedale e ci ha ringraziato di tutto quello che avevamo fatto. Lo ripeto sempre, lui ha la stoffa del campione, non è uno che si piange addosso, nessuna situazione gli fa paura. È uno spirito che ha trasmesso anche a noi. Standogli sempre accanto gli abbiamo dato forza, essere uniti ci ha permesso di andare avanti".