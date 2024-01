Stefano Tacconi mantiene la promessa fatta a Silvia Toffanin: per la prima volta a "Verissimo" senza stampelle

Stefano Tacconi ha ricominciato a camminare. L'ex portiere ha mantenuto la promessa fatta a Silvia Toffanin e mostrato a "Verissimo" i suoi progressi grazie alla riabilitazione, dopo l'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022.

"Mi sono svegliato una mattina e ho detto 'via la carrozzina, via le stampelle', impegnandomi per ricominciare a camminare", ha affermato l'uomo, che ha mostrato in trasmissione anche un video di una sua seduta tipo di riabilitazione.

"È dura. Da sportivo ero abituato agli sforzi, ma faccio veramente fatica", ha specificato Tacconi, ammettendo di aver ignorato in passato segnali del suo corpo. "Avrei dovuto essere il medico di me stesso, ma ormai è andata così. Siamo qua, quindi è andata bene".