Stefano Tacconi, la moglie Laura: "Operazione molto lunga, non l'abbiamo ancora visto"

"Il professore che l'ha operato è molto soddisfatto, inizialmente era preoccupato per l'esito ma fortunatamente è andata bene. Questa operazione non centra nulla con l'emorragia che Stefano ha avuto due anni fa, i medici fin dall'inizio non pensavano a una ripresa del genere. In questi due anni non ha mollato mai, e anche questa volta ha tirato fuori tutta la grinta nell'affrontare questa operazione" ha proseguito Laura.