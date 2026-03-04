Stefano Cucchi, assolto il colonnello Sabatino sul caso depistaggi

La Suprema Corte ha dunque dato ragione al ricorso presentato dai legali di Sabatino e ha confermato la posizione della procura generale, che aveva chiesto per il colonnello l'annullamento senza rinvio della condanna "perché il fatto non costituisce reato". Secondo il procuratore generale, infatti, la sentenza di condanna sarebbe "contraddittoria e illogica". I togati hanno invece rigettato i ricorsi di Francesco Di Siano e Luca De Cianni, condannati rispettivamente a dieci mesi a due anni e mezzo. Ha dichiarato inammissibili quelli di Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo, per i quali la Corte d'Appello già aveva riconosciuto l'intervenuta prescrizione.