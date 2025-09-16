Cucchi, Corte d'appello: "I Cc volevano fornire una realtà di comodo"

Il 19 giugno scorso i giudici di seconda istanza hanno confermato la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello Lorenzo Sabatino e per Luca De Cianni la pena a 2 anni e sei mesi. In quell'occasione è stata riconosciuta la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, e per i militari dell'Arma Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Sono cadute invece le accuse e c'è stata l'assoluzione per Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, già condannati a 1 anno e 9 mesi.