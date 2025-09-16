Logo Tgcom24
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Cucchi, Corte d'appello: "I Cc volevano fornire una realtà di comodo"

I giudici parlano di "una serie di anomalie" che dimostrerebbero come i militari coinvolti non intendevano trovare "la mela marcia"

16 Set 2025 - 17:51
© facebook

Nella vicenda sul caso Cucchi l'intenzione dei carabinieri sarebbe stata quella di fornire una "realtà di comodo". E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Roma sul procedimento legato ai depistaggi legati alla morte del giovane. I giudici parlano di "una serie di anomalie" che dimostrerebbero come i militari coinvolti non intendevano trovare "la mela marcia", approfondendo "realmente la dinamica degli eventi" ma appunto "restituire una realtà di comodo".   

Caso Cucchi, in Appello il pg chiede 2 condanne, 3 prescrizioni e 3 assoluzioni

Caso Cucchi, condannato per depistaggio il colonnello dei carabinieri Sabatino

Il 19 giugno scorso i giudici di seconda istanza hanno confermato la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello Lorenzo Sabatino e per Luca De Cianni la pena a 2 anni e sei mesi. In quell'occasione è stata riconosciuta la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, e per i militari dell'Arma Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Sono cadute invece le accuse e c'è stata l'assoluzione per Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, già condannati a 1 anno e 9 mesi.

