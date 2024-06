Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti sono stati tratti in salvo dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno) insieme al capitano della loro motobarca di 22 metri andata a fuoco a 10 miglia dall'isola d'Elba che poi è affondata. I tre, dopo aver tentato di spegnere l'incendio che è divampato dal vano motore hanno dato immediatamente l'allarme calandosi in mare sullo zatterino di salvataggio e aspettando i soccorsi. Erano in navigazione verso Marina di Campo all'Elba dopo un'ultima tappa al Giglio e fortunatamente non hanno riportato nessuna conseguenza fisica.