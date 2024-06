Donna investita e uccisa in kayak a Napoli, l'avvocato indagato: "Non ho visto la canoa"

E' stato interrogato martedì il noto avvocato penalista, che risulta essere l'unico indagato per la morte della ricercatrice di 31 anni investita e uccisa mentre era in kayak con un amico, nel mare di Posillipo (Napoli). L'uomo è passato nel giro di poche ore da soccorritore a indagato. Quella maledetta domenica, come ha raccontato agli inquirenti, lui e le sei persone in barca con lui non si sono accorte di nulla. La loro attenzione è stata richiamata solo dalle grida di un ragazzo, che si sbracciava in mare per chiedere soccorso. Soccorso che hanno immediatamente prestato, recuperando il 33enne che si è miracolosamente salvato, e allertando la Guardia costiera che si è attivata con due imbarcazioni per ritrovare il corpo senza vita di Cristina Frazzica.