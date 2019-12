Moè il borgo che non paga le tasse: "Le nostre sono case fantasma" 

Le telecamere di "Stasera Italia" ci portano a Moè di Laste, una piccolissima frazione del comune di Rocca Pietore in provincia di Belluno. La sua particolarità è che le case presenti in questo paesino non sono denunciate al catasto e, quindi, la popolazione non versa le tasse. "Non pago assolutamente nulla perché non risultano di nostra proprietà, anche se vorremmo farlo", racconta una delle 20 persone che vivono nella frazione.

Nel 1983 un incendio distrusse il borgo e 15 abitazioni vennero costruite da zero senza però rispettare i vecchi confini di proprietà. Di conseguenza queste strutture, per problemi logistici e burocratici, non possono essere vendute o affittate. "Sono case fantasma", spiega un abitante del borgo.