Manovra, arrivano gli emendamenti M5s: dall'Imu alla Chiesa al vuoto a rendere per la plastica

La Chiesa cattolica paghi l'Imu (e gli arretrati) sui suoi immobili adibiti a bar, ristoranti, alberghi e ospedali. E' quanto chiede un emendamento alla Manovra (uno dei 400 del pacchetto che il M5s presenterà in commissione Bilancio al Senato) firmato da Elio Lannutti. Tra gli altri emendamenti anche il vuoto a rendere per la plastica e la sospensione del reddito di cittadinanza per lavori brevi.

Tra le altre richieste, il M5s chiede anche di escludere dalla nuova plastic tax i prodotti monouso in plastica biodegradabile o quelli che contengono almeno il 25% o il 50% di plastica riciclata, di esentare tutti i dispositivi sanitari monouso (e non solo le siringhe) e di ridurre al 5% l'imposizione sulla cancelleria in plastica (come le penne).

Altre proposte di modifica della Manovra riguardano il vuoto a rendere non solo per il vetro ma anche per i contenitori in plastica per acqua e bibite, saponi, detersivi, e anche per le lattine, una detrazione fino a 1.000 euro per chi installa a casa i filtri per l'acqua (e 5mila per chi li mette in bar e ristoranti), un ecobonus per alberghi e strutture ricettive "eco-sostenibili" e un programma "Mangiaplastica" con incentivi ai Comuni che installano ecocompattatori.

Un emendamento riguarda poi un incentivo ad accettare anche lavori di breve durata o con redditi "marginali" mentre si è all'interno del programma del Reddito di cittadinanza. L'emendamento introduce poi la "sospensione" del beneficio, anziché la decadenza, in caso di variazioni del reddito dovute ad occupazione con lavoro

subordinato, per la durata del contratto. Se invece il lavoro subordinato si protrae oltre la fine dell'anno in cui è iniziato, resta la decadenza.



E il viceministro all'Economia Antonio Misiani (Pd) spiega da parte sua che "in Parlamento lavoreremo per migliorare una serie di norme del decreto fiscale e del disegno di legge di bilancio, dialogando con i gruppi parlamentari e le forze economiche e sociali. Ripenseremo profondamente alcune

misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso".