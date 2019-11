Trento, la proposta della Provincia leghista: via la casa popolare a chi ha un familiare che commette un reato

Colpirne cento per educarne uno: è questa l'idea del presidente della Provincia di Trento contenuta in un collegato della legge provinciale di bilancio e passata in Commissione. Entro un paio di settimane dovrebbe avere il via libera definitivo in aula. Come scrive "Il Fatto Quotidiano" Fugatti la spiega così: "Crediamo che chi vive in una casa del Comune abbia un obbligo morale perché vive in case dei trentini, pagati dalle tasse dei trentini. E quindi deve far rispettare le regole a chi vive con lui".



Ma il consigliere Paolo Ghezzi (lista Futura) non ci sta e dice: "Fugatti capovolge un pilastro della civiltà giuridica: da oggi in Trentino la responsabilità penale non sarà più personale, ma diventa familiare. Quando la Corte Costituzionale gli boccerà il provvedimento, se la prenderà con i giudici rossi... Insomma, è solo propaganda”.



Trento, secondo la recente inchiesta di ItaliaOggi, è al primo posto nella classifica della qualità della vita.