Qualità della vita: Trento è la città dove si vive meglio, ultima Agrigento

E' Trento la città italiana al primo posto per quanto riguarda la qualità della vita nel 2019. E' quanto emerge nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza, secondo cui la provincia autonoma è al primo posto per affari, lavoro, ambiente, istruzione, tempo libero e turismo. All'ultimo posto Agrigento, risultata carente quasi sotto tutti gli aspetti. Nei primi 68 posti della classifica non compaiono città del Sud.