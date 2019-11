Rozzano, l'appello degli inquilini delle case popolari: "Viviamo senza riscaldamento"

Gli inquilini delle case Aler di Rozzano, nell'hinterland milanese, sono al gelo. Il motivo? Gli impianti sono malridotti a causa della mancata manutenzione e le caldaie centralizzate non funzionano. Così centinaia di persone, ormai esasperate per le tante promesse mai mantenute, lanciano la loro richiesta di aiuto attraverso la trasmissione "Mattino Cinque".

"I termosifoni sono spenti", denuncia un'anziana signora, costretta a dormire con due o più coperte e a ricorrere all'ausilio di una stufa elettrica per le basse temperature notturne. "Noi non sappiamo cosa succede il giorno dopo. Domani può esserci un giorno di caldo, oppure possiamo essere al gelo. Anche l'anno scorso è stato un macello. Stiamo parlando di circa 6mila persone. Non è poco", racconta con sconforto un'altra inquilina.