Milano, comitato del quartiere Salomone: "Case popolari piene di immigrati"

Lite in diretta a “Dritto e Rovescio” tra una donna, rappresentante del comitato di quartiere di Salomone, a Milano, e un ragazzo di origini straniere presente in studio. Al centro della contesa il tema dell’emergenza casa, tra case popolari e occupate.



“Ma che vuol dire vanno e vengono, se uno abita va e viene, si chiama razzismo questo”, sbotta il ragazzo mentre la donna racconta la sua esperienza. “Abbiamo un intero stabile di stranieri, c’è un continuo via vai, cambiano inquilini ogni tre mesi”, racconta la rappresentante del comitato. “Nel mio palazzo vanno e vengono bianchi, neri, biondi, non c’entra nulla”, insiste il ragazzo dallo studio, che chiede alla donna: “Dove devono andare queste persone, nel bosco?”.